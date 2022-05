Napoli Genoa | festa per Lorenzo Insigne

(Di giovedì 12 maggio 2022), di domenica alle ore 15, non sarà solo una partita, ma anche laper: poi sarà addio al popolo Azzurro. Un momento doveroso quello che Aurelio De Laurentiis concederà al numero 24 del, per il saluto dello stadio Maradona. Contro ilci sarà una passerella per il capitano del, che saluterà il club per cedere la fascia di capitano a Kalidou Koulibaly. Tutto questo mentre ilcerca punti salvezza contro il, che dovrà onorare la partita, per evitare di falsare la corsa alla salvezza di Cagliari, Venezia e Salernitana.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliGenoa sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Biglietti #NapoliGenoa promo speciale: porta un amico allo stadio, il secondo biglietto lo paghi la metà e raddop… - Paroladeltifoso : Il dato sui biglietti venduti di Napoli-Genoa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - D'Amico: 'Genoa? Crede ancora alla salvezza, questo poteva essere un anno glorioso per il Napoli' https://t.co… - tifonapoli33 : RT @sscnapoli: ??? #NapoliGenoa sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? ?? #ForzaNapoliSempre -

...- QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA Roma - Venezia sabato ore 20.45 Sozza - QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA Bologna - Sassuolo domenica ore 12.30 Ghersini - QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA...Genova " Intensa seduta di lavoro tecnico - tattico per gli uomini di Blessin questa mattina a Pegli . Ilaccelera in vista della sfida contro ildi domenica alle 15 che può far proseguire una miracolosa rincorsa salvezza. Mantenere la categoria è difficilissimo ma non impossibile. Per ...Victor Osimhen parla dello scudetto perso dal Napoli in questa stagione: "Siamo delusi, più dei tifosi.Mertens un mentore".Il Corriere dello Sport, in vista di Napoli-Genoa, prova ad anticipare le mosse di formazione dell'allenatore azzurro Luciano Spalletti: "Possibile che Spalletti confermi per la terza volta di fila la ...