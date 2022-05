Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show | i fan di Lulù fanno scoppiare il putiferio per quello che è accaduto in puntata 

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo capitolo traSelassié: dopo la rottura, i due a distanza continuano ad aggiungere tasselli alla storia d’amore ormai finita. Ora tocca ae alla sua ospitata al. LEGGI ANCHE: — Polemica RAI sulla mancata ospitata di: critiche del consigliere RAI per Mara Venierinfatti è stato ospite da, vista anche la messa in onda sui canali Rai del film Rinascere, che ha raccontato la sua vita e la sua drammatica storia: uno scambio di persona che gli è costato caro. Anche sesi è detto pronto a lasciarsi alle spalle la storia con, di cui ha ...

Dopo aver parlato dei motivi che hanno portato alla rottura con Lulù, l'ex nuotatore ora spiega in che rapporto è attualmente con la principessa etiope.è tornato a parlare di Lulù Selassiè, con la quale la relazione è finita da qualche settimana. L'ex nuotatore ha rivelato in che rapporti è oggi con la principessa etiope, dopo aver ...La storia tra Lulù eè finita nel giro di poche settimane. Dopo il Gf vip , l'ex nuotatore si è ritrovato di fronte ad un bivio: andare avanti o. o mollare Lulù Scelte difficili che, indubbiamente, ...Nuovo capitolo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: dopo la rottura, i due a distanza continuano ad aggiungere tasselli alla storia d’amore ormai finita. Ora tocca a Manuel e alla sua ospitata al ...Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show, nella puntata dell’11 maggio, nella quale ha spiegato in che rapporti è oggi con ...