LIVE Sinner-Krajinovic 2-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: subito break in avvio per l’azzurro (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 La stop volley di Sinner 30-15 La volèe alta di rovescio di Krajinovic costringe all’errore Sinner 15-15 Il dritto in controtempo di Sinner 15-0 Lungo il dritto di Sinner 3-1 Ace Sinner! Vantaggio Sinner: il passante dell’azzurro ma Kraijnovic ha valutato male la traiettoria 40-40 Esce il dritto incrociato di Sinner 40-30 Ace Sinner 30-30 L’errore di Krajinovic 15-30 Mal riuscita la palla corta di dritto a Jannik, che apparecchia il punto al suo avversario. 15-15 Con lo smash a rimbalzo Krajinovic trova il punto del 15-15. 15-0 Rovescio vincente in uscita dal servizio per Jannik, che parte bene nel quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 La stop volley di30-15 La volèe alta di rovescio dicostringe all’errore15-15 Il dritto in controtempo di15-0 Lungo il dritto di3-1 Ace! Vantaggio: il passante delma Kraijnovic ha valutato male la traiettoria 40-40 Esce il dritto incrociato di40-30 Ace30-30 L’errore di15-30 Mal riuscita la palla corta di dritto a Jannik, che apparecchia il punto al suo avversario. 15-15 Con lo smash a rimbalzotrova il punto del 15-15. 15-0 Rovescio vincente in uscita dal servizio per Jannik, che parte bene nel quarto ...

