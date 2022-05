LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: continua l’avventura solitaria di Diego Rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.52 Il Giro aveva proprio ripreso un tweet della Eolo-Kometa che sottolineava come Rosa si stesse preparando alla giornata: #Giro https://t.co/VuECygxCUf — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 12, 2022 15.49 Il vantaggio di Diego Rosa inizia leggermente a scendere, ma il gruppo non ha ancora accelerato in maniera decisa. 15.46 Procede ancora la fuga dell’uomo della Eolo-Kometa, che ha il numero 109 sulla divisa rispetto al 108, ritirato in ricordo di Wouter Weylandt, il ciclista della Leopard scomparso durante il Giro di undici anni fa. 15.43 ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.52 Ilaveva proprio ripreso un tweet della Eolo-Kometa che sottolineava comesi stesse preparando alla giornata: #https://t.co/VuECygxCUf —(@ditalia) May 12,15.49 Il vantaggio diinizia leggermente a scendere, ma il gruppo non ha ancora accelerato in maniera decisa. 15.46 Procede ancora la fuga dell’uomo della Eolo-Kometa, che ha il numero 109 sulla divisa rispetto al 108, ritirato in ricordo di Wouter Weylandt, il ciclista della Leopard scomparso durante ildi undici anni fa. 15.43 ...

