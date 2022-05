Inter | la Coppa più bella | Juve a zero titoli

(Di giovedì 12 maggio 2022) La gioria infinita dell'per il 4 - 2 che vale il secondo titolo stagionale di Giulio Mola Altro che "coppetta", come bofonchiano quelli che non arrivano sino in fondo. L'atto conclusivo della ...

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - erickthohir : Campioni del Coppa Italia!! ?? Forever #ForzaInter - napolista : #Allegri: «Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter» Il tecnico è stato espulso dopo u… - Ag_RiverFlash : COPPA ITALIA, JUVE – INTER 2 A 4 AI SUPPLEMENTARI: ESPULSO ALLEGRI NEL FINALE -

Italia Juve -e il caso dei palloni sgonfi. E l'arbitro Valeri si arrabbia: "Incredibile" Va da sé, vista dalla parte opposta, quella di Inzaghi, in quel frangente tutto era diventato un ......infinita dell'per il 4 - 2 che vale il secondo titolo stagionale di Giulio Mola Altro che "coppetta", come bofonchiano quelli che non arrivano sino in fondo. L'atto conclusivo della...Mentre Juve e Inter si giocavano la Coppa Italia all’Olimpico, al Foro Italico andava in scena un altro derby. Janik Sinner ha affrontato Fabio Fognini ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’I ...Il cielo di Roma è nerazzurro. È l’Inter, infatti, a festeggiare la Coppa Italia al termine di una finale bellissima, nella quale la Juve ha recitato un ruolo altrettanto valido, giocandosela fino ...