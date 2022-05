Incidente sul lavoro oggi, operaio incastrato in macchinario muore nel Bresciano (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Un operaio è morto oggi a Bedizzole, in provincia di Brescia, mentre era al lavoro in un’azienda agricola. L’uomo, di cui non sono note l’età e le generalità, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, ma dinamica dell’Incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il personale del 118, intervenuto sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Unè mortoa Bedizzole, in provincia di Brescia, mentre era alin un’azienda agricola. L’uomo, di cui non sono note l’età e le generalità, sarebbe rimastoin un, ma dinamica dell’è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il personale del 118, intervenuto sul posto non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Italia Sera.

