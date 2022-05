Il viaggio negli Usa di Draghi terremota il Centrosinistra Letta insegue Conte, Pd diviso. Bye-bye Calenda-Renzi (Di giovedì 12 maggio 2022) Il viaggio negli Stati Uniti di Mario Draghi rischia di terremotare il Centrosinistra e di far naufragare il tanto sospirato e ricercato campo largo di Enrico Letta. Il presidente del Consiglio ha tenuta una linea semi-pacifista alla Casa Bianca, che probabilmente gli costerà la poltrona di segretario generale della Nato vista la parziale delusione di Joe Biden, ma in Italia le... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 12 maggio 2022) IlStati Uniti di Mariorischia dire ile di far naufragare il tanto sospirato e ricercato campo largo di Enrico. Il presidente del Consiglio ha tenuta una linea semi-pacifista alla Casa Bianca, che probabilmente gli costerà la poltrona di segretario generale della Nato vista la parziale delusione di Joe Biden, ma in Italia le... Segui su affaritaliani.it

AndreaMarcucci : Con il viaggio negli USA, autorevolezza e credibilità dell’Italia è cresciuta. Da Mario Draghi sempre posizioni giu… - ladyonorato : Non solo non sottopone al Parlamento la posizione da tenere in politica estera (sulla guerra!) ma nemmeno ha tempo… - GiovaQuez : Salvini: 'Spero che il viaggio di Draghi negli Usa porti anche il presidente Biden, che a volte ha avuto toni poco… - ADerespinis : RT @ilCoperchio: Travaglio, su viaggio Draghi negli USA: «... in America senza un mandato del Parlamento, a parlare praticamente a nome pro… - Candid_S_Voce : Stampa e palazzo: fari su Draghi in Usa, Putin non è invincibile - -