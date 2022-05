Il bicarbonato può davvero fare “esplodere” lo stomaco? (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è proprio una detonazione, ovviamente, ma in casi estremi ingerirne abbondanti quantità con lo stomaco già sotto stress da cibo e bevande gassate può portare alle lacerazione delle pareti. Se ne sta parlando dopo un caso di cronaca a Modena: ecco qual è la scienza che regola questi processi Leggi su wired (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è proprio una detonazione, ovviamente, ma in casi estremi ingerirne abbondanti quantità con logià sotto stress da cibo e bevande gassate può portare alle lacerazione delle pareti. Se ne sta parlando dopo un caso di cronaca a Modena: ecco qual è la scienza che regola questi processi

