Highlights e gol Real Madrid-Levante 6-0, Liga 2021/2022 (VIDEO)

Il VIDEO con Highlights e gol di Real Madrid-Levante 6-0, match della 36° giornata della Liga 2021/2022. Partita senza storia al Bernabeu, con il Blancos già campioni e privi di tanti titolari che travolgono il fanalino di coda della classifica. Il Levante ormai è condannato alla retrocessione e nel primo tempo perde già 4-0, poi nella ripresa il passivo si fa più pesante con Vinicius che sale agli onori della cronaca grazie alla sua tripletta. Il tutto mentre Benzema firma un altro record.

