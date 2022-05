Gualtieri sulla natalità: “Organizzazione di vita e lavoro non sia un ostacolo” (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Noi sappiamo che affrontare questo problema è come fare girare una petroliera nel mare. Esiste un insieme di politiche per cambiare rotta e correggere uno squilibrio significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del suo intervento agli Stati Generali della natalità, in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Ringrazio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri presenta la nuova giunta comunale di Roma Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Termovalorizzatore a Roma, Gualtieri: “Svolta storica” Gualtieri dice sì al termovalorizzatore: “Le polemiche non mi interessano” I vigili del fuoco protestano: “Vogliamo più ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – “Noi sappiamo che affrontare questo problema è come fare girare una petroliera nel mare. Esiste un insieme di politiche per cambiare rotta e correggere uno squilibrio significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertonel corso del suo intervento agli Stati Generali della, in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma. “Ringrazio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::presenta la nuova giunta comunale di Romaannuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Termovalorizzatore a Roma,: “Svolta storica”dice sì al termovalorizzatore: “Le polemiche non mi interessano” I vigili del fuoco protestano: “Vogliamo più ...

Advertising

Benjo36888305 : @gloquenzi @gualtierieurope Non l'hai detto della Raggi che ha riasfaltato mezza Roma... cosé un modo di chiedere s… - Guido07261 : @matteorenzi Solito comizio astioso contro Conte; ora che il tuo amico Draghi non conta nulla sulla vicenda ucraina… - Maidire74834458 : - Andyesti : @ottobrerosa @serebellardinel @gualtierieurope @virginiaraggi E per la cronaca 2: anche la fauna è di competenza re… - medicojunghiano : RT @Italiani_news: Questa settimana una parte del dibattito politico si è concentrata sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto #Gualtie… -