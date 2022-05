Germania, nel 2021 boom di nascite ma il saldo negativo con i decessi è il più alto dal 1945: ci sono stati oltre un milione di morti (Di giovedì 12 maggio 2022) In Germania nonostante nell’anno appena concluso siano nati così tanti bambini come non accadeva da 25 anni, si è registrato il più alto deficit tra nascite e decessi dal 1945. Lo ha comunicato l’ufficio federale tedesco per le ricerche sulla popolazione (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BiB). Il totale di circa 796mila nascituri non ha potuto compensare più di un milione di morti, la differenza è di circa 228mila individui. La tendenza si registra in effetti da 50 anni, nei quali sono morte in Germania oltre 6 milioni di persone in più rispetto a quante ne sono nate. L’ultima volta in cui le nascite sono state più dei decessi risale al 1971. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Innonostante nell’anno appena concluso siano nati così tanti bambini come non accadeva da 25 anni, si è registrato il piùdeficit tradal. Lo ha comunicato l’ufficio federale tedesco per le ricerche sulla popolazione (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BiB). Il totale di circa 796mila nascituri non ha potuto compensare più di undi, la differenza è di circa 228mila individui. La tendenza si registra in effetti da 50 anni, nei qualimorte in6 milioni di persone in più rispetto a quante nenate. L’ultima volta in cui lestate più deirisale al 1971. ...

