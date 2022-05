Finlandia nella Nato | Svezia | “Ne terremo conto”

Advertising

TgLa7 : ++ #Finlandia: governo dice 'sì' a ingresso nella #Nato ++ Presidente e premier chiedono adesione 'senza indugio' - ilpost : La Finlandia vuole entrare nella NATO - Agenzia_Ansa : Il governo della Finlandia approva l'ingresso nella Nato. Presidente e premier chiedono l'adesione 'senza indugio'… - spike_sr71 : RT @jacopo_iacoboni: La Finlandia annuncia oggi: noi subito nella Nato. Il ministro degli esteri finlandese: la Russia è pronta a dispiega… - R0ByX : Dopo la #Finlandia, la #Svezia pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO per timore della #Russia. Chiaramente un co… -

Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio". La decisione definitiva verrà annunciata domenica. Intanto il governo ...... laè riuscita nei decenni a costruire un solido rapporto di amicizia, di collaborazione ... però, le cose sono cambiate drasticamente emente di molti finlandesi sono riemersi i ricordi ...Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato con un comuicato di volere l'adesione alla Nato. 'La Finlandia deve presentare domanda ...In una nota congiunta il Presidente Niinisto e la Premier Marin annunciano la richiesta d’ingresso nella Nato per “rafforzare la sicurezza della Finlandia”. La decisione definitiva è attesa per ...