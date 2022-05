Finlandia nella Nato, Stoltenberg: "Adesione rapida" (Di giovedì 12 maggio 2022) Bruxelles, 12 mag. (Adnkronos) - Se la Finlandia "deciderà di chiedere di aderire alla Nato, sarà accolta calorosamente" nell'Alleanza e "il processo di Adesione sarà fluido e rapido". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dopo che il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin hanno dichiarato che Helsinki dovrebbe chiedere subito di entrare nell'Alleanza. "La Finlandia è uno dei partner più stretti della Nato - continua Stoltenberg - una democrazia matura, un membro dell'Ue e dà un importante contributo alla sicurezza euroatlantica. Concordo con il presidente Niinisto e con la premier Marin che l'Adesione della Nato della Finlandia rafforzerebbe la sicurezza di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Bruxelles, 12 mag. (Adnkronos) - Se la"deciderà di chiedere di aderire alla, sarà accolta calorosamente" nell'Alleanza e "il processo disarà fluido e rapido". Così il segretario generale dellaJens, dopo che il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin hanno dichiarato che Helsinki dovrebbe chiedere subito di entrare nell'Alleanza. "Laè uno dei partner più stretti della- continua- una democrazia matura, un membro dell'Ue e dà un importante contributo alla sicurezza euroatlantica. Concordo con il presidente Niinisto e con la premier Marin che l'delladellarafforzerebbe la sicurezza di ...

