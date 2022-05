Enrica Bonaccorti ricorda lo scandalo del Cruciverbone a Non è la rai: “I dirigenti mi rimproverano per la reazione e me ne andai” (Di giovedì 12 maggio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Corriere della sera, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare della truffa del Cruciverbone, uno dei più grandi scandali della storia della televisione italiana. Era il 1991 e la Bonaccorti era alla conduzione di Non è la rai. Durante il momento del gioco del Cruciverbone, una spettatrice collegata telefonicamente, Maria Grazia, diede alla Bonaccorti la risposta esatta prima ancora di ricevere la domanda. La reazione della conduttrice fu piena di passione: “Toglietemi tutte le musiche di suspence, qui ci vuole una mitragliatrice, altro che suspence. Io non ti ho fatto nessuna domanda e tu mi hai detto la risposta. Qui non c’è altra spiegazione, non è altro che una truffa, un imbroglio”. La Bonaccorti ha raccontato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) In una lunga intervista rilasciata a Corriere della sera,è tornata a parlare della truffa del, uno dei più grandi scandali della storia della televisione italiana. Era il 1991 e laera alla conduzione di Non è la rai. Durante il momento del gioco del, una spettatrice collegata telefonicamente, Maria Grazia, diede allala risposta esatta prima ancora di ricevere la domanda. Ladella conduttrice fu piena di passione: “Toglietemi tutte le musiche di suspence, qui ci vuole una mitragliatrice, altro che suspence. Io non ti ho fatto nessuna domanda e tu mi hai detto la risposta. Qui non c’è altra spiegazione, non è altro che una truffa, un imbroglio”. Laha raccontato di ...

