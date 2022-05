E’ allarme grano per Federalimentare, segnali positivi da Ue per Coldiretti (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La Federalimentare lancia l’allarme per gli approvvigionamenti di grano, oltre che per l’aumento dei prezzi, a causa delle difficoltà legate alla guerra in Ucraina mentre dalla Coldiretti giunge un messaggio rassicurante grazie al Piano d’azione Ue per salvare un terzo delle esportazioni di cereali, dal grano al mais fino all’orzo, che l’Ucraina indirizza ogni anno verso i Paesi dell’Unione. Accade tutto nello stesso giorno. Un vero e proprio allarme quello di Ivano Vacondio, presidente dell’Industria alimentare, che afferma: “non sono più solo i prezzi alle stelle del grano a preoccuparci, ma il rischio di carenza di questa materia prima anche in Italia” in conseguenza del blocco russo nei porti ucraini. Il prezzo del grano è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Lalancia l’per gli approvvigionamenti di, oltre che per l’aumento dei prezzi, a causa delle difficoltà legate alla guerra in Ucraina mentre dallagiunge un messaggio rassicurante grazie al Piano d’azione Ue per salvare un terzo delle esportazioni di cereali, dalal mais fino all’orzo, che l’Ucraina indirizza ogni anno verso i Paesi dell’Unione. Accade tutto nello stesso giorno. Un vero e proprioquello di Ivano Vacondio, presidente dell’Industria alimentare, che afferma: “non sono più solo i prezzi alle stelle dela preoccuparci, ma il rischio di carenza di questa materia prima anche in Italia” in conseguenza del blocco russo nei porti ucraini. Il prezzo delè ...

