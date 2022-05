Ddl Zan | CirinnàPd | lavoriamo per trovare voti a partire da Iv

Ddl Zan:Cirinnà(Pd), lavoriamo per trovare voti a partire da Iv (Di giovedì 12 maggio 2022) "Tre Agorà democratiche per riaffermare la forza dei diritti e l'importanza di arrivare all'approvazione del ddl Zan contro i crimini d'odio. Al Senato, a partire dal presidente Ostellari, si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Tre Agorà democratiche per riaffermare la forza dei diritti e l'importanza di arrivare all'approvazione del ddl Zan contro i crimini d'odio. Al Senato, adal presidente Ostellari, si ...

Advertising

elio_vito : Ddl Zan, l’intervista che mi ha fatto @marigiannii per Anni Venti, andata in onda ieri sera?? - chil_q : LO ZAN OCCULTO il 27 ottobre 2021, a sorpresa il ddl Zan viene respinto dal senato con 154 voti a 131 tutto que… - giornaleradiofm : Ddl Zan:Cirinnà(Pd), lavoriamo per trovare voti a partire da Iv - stilgar_it : @chil_q Quindi stanno mettendo dentro il DDL zan anche se è stato cassato dal palamento? Apperò - TV7Benevento : Omofobia: Cirinnà, 'Agorà e dialogo per ok a ddl zan, Iv sia coerente' - -