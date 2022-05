Dalla Russia arriva meno gas, allarme per l'Europa. E i prezzi impazziscono (Di giovedì 12 maggio 2022) Un campanello di allarme, per ora. Ma pur sempre un segnale da non ignorare. Per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina, l'Europa fa i conti con una reale carenza di gas. Da Gazprom nella giornata di ieri sono arrivati 72 milioni di metri cubi, circa 24 milioni in meno rispetto ai 95,8 milioni di metri cubi previsti in consegna. Dunque, c'è un primo stop ai flussi di gas verso l'Europa. Motivo? Il transito attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka si è fermato a causa dell'occupazione delle forze russe. Se Mosca lo vorrà, i flussi potranno essere reindirizzati alla stazione di compressione di Sudzha, in Russia. Ma per ora non è così. Il gestore del sistema di trasporto del gas di Kiev (Grid) ha infatti dichiarato di non poter controllare i flussi di gas dal terminale di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Un campanello di, per ora. Ma pur sempre un segnale da non ignorare. Per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina, l'fa i conti con una reale carenza di gas. Da Gazprom nella giornata di ieri sonoti 72 milioni di metri cubi, circa 24 milioni inrispetto ai 95,8 milioni di metri cubi previsti in consegna. Dunque, c'è un primo stop ai flussi di gas verso l'. Motivo? Il transito attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka si è fermato a causa dell'occupazione delle forze russe. Se Mosca lo vorrà, i flussi potranno essere reindirizzati alla stazione di compressione di Sudzha, in. Ma per ora non è così. Il gestore del sistema di trasporto del gas di Kiev (Grid) ha infatti dichiarato di non poter controllare i flussi di gas dal terminale di ...

