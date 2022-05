Claudio Belfiore | chi è? Rapporto con Mia Martini e amicizia con la cantante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 maggio 2022) Chi è, l’amico e stilista dellaMia, deceduta improvvisamente il 12 maggio 1995. Insieme a David Baldan Bembo e Mario Lavezzi, è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per ricordare l’artista scomparsa da ormai 27 anni. Nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, nello studio di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha voluto ricordare laMia, deceduta il 12 magio 1995. A ricordare la, insieme a Serena Bortone, erano presenti in studio Dario Baldan Bembo, il compositore Mario Lavezzi e, come ricordato dalla sorella di Mia, Olivia Bertè, era uno dei più ...