Advertising

vic_inet : c'è questa ragazza con un vestitino a fiorellini che sta giocherellando con i capelli lunghi umidi bagnati e toglie… - ellenroselmao : salite le temperature io uscita con i capelli bagnati da oggi a settembre si ascoltano solo hit estive - Bigdreamerjoon : RT @jungkookmysmile: non si parla mai abbastanza di jin con i capelli bagnati e di quanto è ancora più bello - SpockEva : Bho la prima sveglia che ho messo oggi era alle 6.51 e ora sono qui ancora a casa coi capelli bagnati non ho capito… - littlebusansjk : RT @jungkookmysmile: non si parla mai abbastanza di jin con i capelli bagnati e di quanto è ancora più bello -

Leggilo.org

Altro suggeriemento importante, inoltre, è quello di non strofinare icon l'asciugamano, piuttosto tamponarli e strizzarli delicatamente con le mani. Come contrastare la caduta dei ...Asciugare i- Non strofinare mai icon l'asciugamano, ma tamponarli e strizzarli delicatamente con le mani. L'uso frequente del phon o della piastra può causare danni ... Capelli bagnati: ecco perché è dannoso andare a letto così Altro scatto suggestivo in bikini per Valentina Vignali, che esce dall’acqua e si mette in posa. Capelli bagnati e curve in primo piano: un sogno Tornata in Italia ma con la testa ancora alle Isole ...Emy Buono ha illuminato la mattinata dei suoi fan con un altro scatto in doccia da infarto. La modella in intimo con i capelli bagnati: una bomba ...