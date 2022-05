Balletto al giuramento La marinaia assolta anche in appello (Di giovedì 12 maggio 2022) assolta anche in appello la tenente di vascello della Marina militare protagonista del famoso 'Balletto' messo in scena il 6 agosto 2020 nella Scuola sottufficiali di Taranto volontari che avevano ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022)inla tenente di vascello della Marina militare protagonista del famoso '' messo in scena il 6 agosto 2020 nella Scuola sottufficiali di Taranto volontari che avevano ...

Advertising

a42nno : RT @mattinodipadova: Napoli, assolta in appello l’ufficiale della Marina del “balletto dopo il giuramento” - CorriereAlpi : Napoli, assolta in appello l’ufficiale della Marina del “balletto dopo il giuramento” - il_piccolo : Napoli, assolta in appello l’ufficiale della Marina del “balletto dopo il giuramento” - nuova_venezia : Napoli, assolta in appello l’ufficiale della Marina del “balletto dopo il giuramento” - mattinodipadova : Napoli, assolta in appello l’ufficiale della Marina del “balletto dopo il giuramento” -