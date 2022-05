Atletica, Jacobs dopo lo stop: “Devo capire qual è la mia condizione fisica per Savona” (Di giovedì 12 maggio 2022) Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, dopo giorni complicati a causa del virus intestinale che gli ha impedito di prendere parte al Meeting di Nairobi, è rincasato a Roma per sottoporsi a degli accertamenti medici che stabiliranno se potrà esserci al Meeting di Savona il 18 maggio. Al Saloni d’Onore del Coni il bicampione olimpico di Tokyo 2020 si è presentato alla stampa ottimista e propositivo con la giusta dose di umiltà che l’ha sempre contraddistinto, ma con un velo di tristezza per non aver partecipato al meeting di Nairobi. “Saltare questi 100 metri mi ha dato parecchio fastidio soprattutto quando ho visto le condizioni che c’erano, il vento giusto che a me avrebbe fatto volare perché sono leggero, poi io ero in ottime condizioni, si poteva fare un grandissimo tempo“. Prima tornata di esami medici il cui esito fa ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Marcell, campione olimpico dei 100 metri,giorni complicati a causa del virus intestinale che gli ha impedito di prendere parte al Meeting di Nairobi, è rincasato a Roma per sottoporsi a degli accertamenti medici che stabiliranno se potrà esserci al Meeting diil 18 maggio. Al Saloni d’Onore del Coni il bicampione olimpico di Tokyo 2020 si è presentato alla stampa ottimista e propositivo con la giusta dose di umiltà che l’ha sempre contraddistinto, ma con un velo di tristezza per non aver partecipato al meeting di Nairobi. “Saltare questi 100 metri mi ha dato parecchio fastidio soprattutto quando ho visto le condizioni che c’erano, il vento giusto che a me avrebbe fatto volare perché sono leggero, poi io ero in ottime condizioni, si poteva fare un grandissimo tempo“. Prima tornata di esami medici il cui esito fa ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Marcell #Jacobs: 'Problema superato, ma devo capire qual è la mia condizione fisica per Savona. Nessun p… - TV7Benevento : Atletica: Jacobs, 'Mi sono ripreso, problema superato e oggi ritorno in pista' - - sportface2016 : #Atletica, Marcell #Jacobs sull'esclusione dei tennisti russi da #Wimbledon: 'Non è giusto, gli sportivi non c'entr… - infoitsport : Atletica, La Torre avvisa Jacobs: 'Meglio fermarsi fino al Golden Gala, serve cautela con il virus: ha avuto la feb… - edizionislam : Il campione olimpico dei 100 e (con Patta, Desalu e Tortu) della 4x100: Jacobs e i suoi fratelli! #atletica… -