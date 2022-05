Allegri: «Zero trofei, questa rabbia va tenuta per l’anno prossimo» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a Mediaset dopo Juve Inter. Le sue dichiarazioni. ESPULSIONE – «È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. L’arbitro poi mi ha espulso. Non cambia niente, c’è da fare i complimenti all’Inter. Usciamo da un’annata in cui non abbiamo vinto trofei. questa rabbia va tenuta per l’anno prossimo dove dobbiamo tornare a vincere. Siamo calati nella parte finale, c’erano giocatori che rientravano e avevano poco nelle gambe. C’è amarezza perché avevamo fatto una bella prestazione». COSA SI PORTA DIETRO QUEST’ANNO – «Dalle esperienze ci teniamo caro tutto. Non siamo riusciti a fare risultato a Torino con l’Inter, stasera potevamo avere la rivincita. C’è solo da ringraziare i ragazzi per la partita di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Juventus Massimilianoa Mediaset dopo Juve Inter. Le sue dichiarazioni. ESPULSIONE – «È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. L’arbitro poi mi ha espulso. Non cambia niente, c’è da fare i complimenti all’Inter. Usciamo da un’annata in cui non abbiamo vintovaperdove dobbiamo tornare a vincere. Siamo calati nella parte finale, c’erano giocatori che rientravano e avevano poco nelle gambe. C’è amarezza perché avevamo fatto una bella prestazione». COSA SI PORTA DIETRO QUEST’ANNO – «Dalle esperienze ci teniamo caro tutto. Non siamo riusciti a fare risultato a Torino con l’Inter, stasera potevamo avere la rivincita. C’è solo da ringraziare i ragazzi per la partita di ...

Paolo_Bargiggia : Che fine triste che ha fatto Allegri! Espulso come un facinoroso qualsiasi; zero tituli contro i 2 di… - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - fanpage : La Juventus chiude la stagione con zero titoli in bacheca e non accadeva dal 2011 #juventusinter… - SimonePerego3 : RT @PaoloFingers: #Allegri zero tituli dopo una decade. Ottima scelta della #Juve #CoppaItaliaFinal #CoppaItalia #InterJuve #InterJuventus… - Marii_annaax06 : Zero titoli, zero scontri diretti vinti . Umiliati tutta la stagione, nessuno giocatore migliorato, zero gioco, sia… -