Wanda Nara raggiunto un accordo con Maxi Lopez lui cede una mega villa da 2 milioni di dollari (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il calciatore Maxi Lopez cede alla sua ex moglie una mega villa da 2 milioni di dollari in una zona esclusiva di Buenos Aires. Anni di liti, accuse e battaglie legali e mediatiche sembrano aver trovato la loro fine. Wanda Nara e il suo ex marito Maxi Lopez hanno finalmente raggiunto un accordo in tribunale Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il calciatorealla sua ex moglie unada 2diin una zona esclusiva di Buenos Aires. Anni di liti, accuse e battaglie legali e mediatiche sembrano aver trovato la loro fine.e il suo ex maritohanno finalmenteunin tribunale

Advertising

raffirelluzzoo : @fattoquotidiano Grande Wanda Nara, passata da essere la procuratrice/moglie di Mauro Icardi ad essere una giornalista famosa - zazoomblog : Ufficiale Wanda Nara e Maxi Lopez dopo nove anni di litigi finisce così: un accordo a cifre folli - #Ufficiale… - MediasetTgcom24 : Wanda Nara fa pace con Maxi Lopez, raggiunto un accordo #WandaNara - TweetNotizie : Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace: una mega villa da 2 milioni alla showgirl per l'accordo in tribunale - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace: una mega villa da 2 milioni alla showgirl per l'accordo in tribunale -