Ultime Notizie – Ucraina, Papa incontra le mogli dei combattenti Azov (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Papa, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, incontra le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, l’unità militare Ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Le mogli dei militari di Azov hanno scritto al Pontefice e ieri è arrivato l’invito per l’incontro in occasione dell’udienza generale. E da Bergoglio arriva un nuovo accorato appello del Papa per la pace nel mondo. “Il Signore ci doni di sperimentare la sua vicinanza nelle gioie e nelle difficoltà del nostro tempo”, ha detto nel corso dei saluti ai pellegrini di lingua tedesca, invitando “a pregare il Rosario per la pace nel mondo”. “Il mio ginocchio è ancora malato”, ha detto poi il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro,ledi due ufficiali del Battaglione, l’unità militarei cuisono attualmente asserragliati nell’acciaieriastal di Mariupol. Ledei militari dihanno scritto al Pontefice e ieri è arrivato l’invito per l’incontro in occasione dell’udienza generale. E da Bergoglio arriva un nuovo accorato appello delper la pace nel mondo. “Il Signore ci doni di sperimentare la sua vicinanza nelle gioie e nelle difficoltà del nostro tempo”, ha detto nel corso dei saluti ai pellegrini di lingua tedesca, invitando “a pregare il Rosario per la pace nel mondo”. “Il mio ginocchio è ancora malato”, ha detto poi il ...

