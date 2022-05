**Ucraina: Draghi, 'pace deve essere quella che vuole Kiev non imposta'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta da altri né tantomeno dagli alleati". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa da Washington. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire questo percorso negoziale,unachel'Ucraina, non unada altri né tantomeno dagli alleati". Così il premier Mario, in conferenza stampa da Washington.

