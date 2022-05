Ucraina, Di Battista allo spettacolo di Orsini. E attacca Draghi: “Ventriloquo di Washington. Il dramma è che manca l’Europa” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Torna ad attaccare il presidente del Consiglio Mario Draghi, bollato come ‘Ventriloquo e pappagallo di Washington“, nel giorno del bilaterale tra il premier e lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E si scaglia per il silenzio dell’Ue nelle trattative di pace in Ucraina. C’era pure l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista alla Sala Umberto a Roma per la ‘lezione universitaria’ del professore di sociologia del terrorismo, Alessandro Orsini. “Il dramma è che manca l’Europa. La Cina si sta rafforzando, pagheremo la scelta di spingere Mosca nelle braccia di Pechino. Gli americani fanno i propri interessi. E il continente che dovrebbe spingere di più per i negoziati dov’è?”, ha rivendicato Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Torna adre il presidente del Consiglio Mario, bollato come ‘e pappagdi“, nel giorno del bilaterale tra il premier e lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E si scaglia per il silenzio dell’Ue nelle trattative di pace in. C’era pure l’ex deputato M5s Alessandro Dialla Sala Umberto a Roma per la ‘lezione universitaria’ del professore di sociologia del terrorismo, Alessandro. “Ilè che. La Cina si sta rafforzando, pagheremo la scelta di spingere Mosca nelle braccia di Pechino. Gli americani fanno i propri interessi. E il continente che dovrebbe spingere di più per i negoziati dov’è?”, ha rivendicato Di ...

Advertising

Sabri_Signo : #Orsini è una case history da studiare, ai tempi dell'editto bulgaro uno come lui sarebbe semplicemente 'sparito'.… - giandoserrao : Nessun accenno ai massacri di Putin ma un lungo elenco delle umiliazioni subite. Costretto alle guerre in Cecenia,… - guerraucrainait : Di Battista allo spettacolo di Orsini: 'Europa inutile e mancante per la pace in Ucraina' - guerraucrainait : Di Battista allo spettacolo di Orsini: 'Draghi ventriloquo di Washington, va lì a prendere ordini'… - LoredanaMaggi_ : Dice Alessandro Di Battista che in Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA -