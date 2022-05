“Temptation Island”, storia d’amore in crisi tra Luciano Punzo e Manuela Carriero (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è aria di crisi tra Luciano Punzo e Manuela Carriero. I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, durante l’ultima edizione di “Temptation Island”, in cui lei era entrata in coppia con il fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore. Luciano aveva fatto di tutto per conquistare il cuore di Manuela, tanto da convincerla a lasciare il compagno. Ma, dopo poco meno di un anno, la coppia sembra già essere scoppiata. In una serie di storie pubblicate su Instagran, Punzo ha confermato la crisi, dovuta a un “motivo serio” che però nulla avrebbe a che fare con un tradimento. “Io non me la sto passando in maniera molto bella – ha spiegato -. E’ un momento particolare della mia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è aria ditra. I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, durante l’ultima edizione di “”, in cui lei era entrata in coppia con il fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore.aveva fatto di tutto per conquistare il cuore di, tanto da convincerla a lasciare il compagno. Ma, dopo poco meno di un anno, la coppia sembra già essere scoppiata. In una serie di storie pubblicate su Instagran,ha confermato la, dovuta a un “motivo serio” che però nulla avrebbe a che fare con un tradimento. “Io non me la sto passando in maniera molto bella – ha spiegato -. E’ un momento particolare della mia ...

