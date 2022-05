Rinnovo Mertens, c’è una richiesta del belga a De Laurentiis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha spesso dichiarato che si parlerà a fine stagione dei vari rinnovi contrattuali, ma ormai manca sempre meno alla conclusione di un campionato a cui il Napoli ha sempre meno da dare. Con due soli punti, infatti, gli azzurri consoliderebbero il terzo posto a prescindere dai risultati della Juventus. FOTO: Getty – Mertens Napoli Tra gli artefici di questo pur ottimo risultato (nonostante l’amarezza per lo Scudetto mancato) c’è ovviamente anche Dries Mertens, autore di 11 gol in Serie A con una media di una rete ogni 117 minuti. Secondo Il Corriere dello Sport, Mertens avrebbe chiesto un prolungamento biennale. Le cifre sono ormai quelle di cui si parla da tempo, ossia un contratto tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni annui. È sulla durata, invece, che bisogna mettersi d’accordo. De ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aurelio Deha spesso dichiarato che si parlerà a fine stagione dei vari rinnovi contrattuali, ma ormai manca sempre meno alla conclusione di un campionato a cui il Napoli ha sempre meno da dare. Con due soli punti, infatti, gli azzurri consoliderebbero il terzo posto a prescindere dai risultati della Juventus. FOTO: Getty –Napoli Tra gli artefici di questo pur ottimo risultato (nonostante l’amarezza per lo Scudetto mancato) c’è ovviamente anche Dries, autore di 11 gol in Serie A con una media di una rete ogni 117 minuti. Secondo Il Corriere dello Sport,avrebbe chiesto un prolungamento biennale. Le cifre sono ormai quelle di cui si parla da tempo, ossia un contratto tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni annui. È sulla durata, invece, che bisogna mettersi d’accordo. De ...

