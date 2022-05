Advertising

Lopinionista : 'Rifiuti, disastro capitale?': assemblea pubblica a Roma - MauroCapozza : RT @DavideR46325615: La Capitale naufraga tra i rifiuti. A causare il disastro sono state le promesse di un marinaio che voleva convincere… - GianmarioAngius : RT @DavideR46325615: La Capitale naufraga tra i rifiuti. A causare il disastro sono state le promesse di un marinaio che voleva convincere… - salidaparallela : RT @DavideR46325615: La Capitale naufraga tra i rifiuti. A causare il disastro sono state le promesse di un marinaio che voleva convincere… - francescade54 : RT @DavideR46325615: La Capitale naufraga tra i rifiuti. A causare il disastro sono state le promesse di un marinaio che voleva convincere… -

L'Opinionista

Per la Dda, gli indagati avrebbero gestito abusivamente ingenti quantità dispeciali, consistiti in fanghi da depurazione, in assenza di adeguato trattamento. La gestione dei fanghi era stata ...... -: costo delle discariche sempre più alto e discariche sempre in mano dei privati... Tanti ... da coloro che si ripropongono da oltre 20 anni e che hanno causato ildella nostra terra. ... “Rifiuti, disastro capitale”: assemblea pubblica a Roma Roma risolve il problema dei rifiuti Che cosa sono i biodigestori anaerobici che si intendono realizzare a Casal Selce e Cesano di Roma Se ne discuterà ...Una nuova strada collegherà via Sarzanese e via dei Sillori, per far sì che i mezzi di Sistema Ambiente possano raggiungere l’isola ecologica di sant’Angelo, senza passare da via Ducceschi. Una strada ...