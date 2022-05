Palermo | quattro rapine in farmacie del centro | 2 arresti

(Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo siciliano, hanno arrestato due palermitani di 49 e 41 anni, accusati di rapina aggravata. Gli indagati sono ritenuti responsabili dicolpi, messi a segno tra luglio e dicembre 2021 in altrettantedelcittadino. Le, commesse minacciando i dipendenti con un coltello, hanno fruttato circa 1.000 euro e lo smartphone di una dipendente. Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti, è stata l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Le telecamere, infatti, hanno immortalato alcuni dettagli fisici e dell'abbigliamento utili all'identificazione dei ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Rapinatori scatenati, quattro colpi in farmacia, arrestati due palermitani (VIDEO) -… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: #Menfi, #sicilia: quattro gattini uccisi con la loro mamma gatta, avvelenato anche un cane Jack Russell. E' accaduto… - SorryNs : RT @Animal_Genocide: #Menfi, #sicilia: quattro gattini uccisi con la loro mamma gatta, avvelenato anche un cane Jack Russell. E' accaduto… - moniferr2 : RT @Animal_Genocide: #Menfi, #sicilia: quattro gattini uccisi con la loro mamma gatta, avvelenato anche un cane Jack Russell. E' accaduto… - Animal_Genocide : RT @Animal_Genocide: #Menfi, #sicilia: quattro gattini uccisi con la loro mamma gatta, avvelenato anche un cane Jack Russell. E' accaduto… -

La Repubblica

La rassegna si articola inwebinar formativi e tre eventi in presenza direttamente dalle prestigiose sedi di ANCE a Milano, Roma e. Il programma prevede la prima puntata online ...... nonostante la sintesi trovata asul candidato sindaco Roberto Lagalla, rimane impigliato ... E i numeri in aula parlano chiaro: il governo va sottovolte. Le percentuali sono quasi ... "Symphonic tales Palermo", quattro istituzioni assieme al teatro Santa Cecilia Palermo, 11 mag. I carabinieri della Stazione Palermo Centro, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo sicili ...Il Meridione ha ancora tassi decisamente più elevati di ragazzi e ragazze senza un diploma: in Sicilia parliamo di un quarto dei 20-24 enni di oggi ...