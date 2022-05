Nel Lazio presto potranno essere realizzati i cimiteri per gli animali domestici (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Il Lazio avrà dei cimiteri dedicati agli animali domestici dove poter tumulare i propri cani e gatti. La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio ha, infatti, dato un primo via libera ad una proposta di legge che prevede la possibilità per i comuni di realizzare dei luoghi dove poter seppellire gli amici a quattro zampe. Si tratta di una proposta di legge regionale che ha unificato due distinti testi, la proposta numero 71 e la numero 159, che intendono normare la "disciplina dei cimiteri per animali da affezione". La prima era stata presentata dagli esponenti del Movimento 5 stelle mentre la seconda da Fratelli d'Italia. Il testo con i relativi emendamenti già approvati dalla commissione Sanità, dopo i pareri sulle coperture finanziare, ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Ilavrà deidedicati aglidove poter tumulare i propri cani e gatti. La commissione Sanità del Consiglio regionale delha, infatti, dato un primo via libera ad una proposta di legge che prevede la possibilità per i comuni di realizzare dei luoghi dove poter seppellire gli amici a quattro zampe. Si tratta di una proposta di legge regionale che ha unificato due distinti testi, la proposta numero 71 e la numero 159, che intendono normare la "disciplina deiperda affezione". La prima era stata presentata dagli esponenti del Movimento 5 stelle mentre la seconda da Fratelli d'Italia. Il testo con i relativi emendamenti già approvati dalla commissione Sanità, dopo i pareri sulle coperture finanziare, ...

