L'ultimo Giro d'Italia Vincenzo Nibali, o l'arte timida del ciclismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quand’è il momento giusto di dire basta, di dire addio a qualcosa senza la quale facciamo fatica a stare? Trovarlo non è mai semplice, anzi. Soprattutto quando quel qualcosa a cui è difficile rinunciare è stato la nostra vita. Vincenzo Nibali l’ha trovato un pomeriggio di maggio, l’11 maggio, a casa sua. Perché a volte serve un indizio per spingerci a dire davvero addio, qualcosa che ci faccia capire che quello è il luogo e il momento adatto. Per soffrire di meno, per sentire più lieve il peso della fine che ci si impone. “Sono venuto qui perché sapevo da tanto tempo che il Giro sarebbe arrivato a Messina. È l’occasione giusta per annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro e a fine anno lascio”, ha detto Vincenzo Nibali al Processo alla tappa, al termine della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quand’è il momento giusto di dire basta, di dire addio a qualcosa senza la quale facciamo fatica a stare? Trovarlo non è mai semplice, anzi. Soprattutto quando quel qualcosa a cui è difficile rinunciare è stato la nostra vita.l’ha trovato un pomeriggio di maggio, l’11 maggio, a casa sua. Perché a volte serve un indizio per spingerci a dire davvero addio, qualcosa che ci faccia capire che quello è il luogo e il momento adatto. Per soffrire di meno, per sentire più lieve il peso della fine che ci si impone. “Sono venuto qui perché sapevo da tanto tempo che ilsarebbe arrivato a Messina. È l’occasione giusta per annunciare che questo sarà il mioe a fine anno lascio”, ha dettoal Processo alla tappa, al termine della ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - SkyTG24 : Vincenzo Nibali si ritira: mio ultimo Giro d'Italia e ultima stagione - LosPigi22 : @amicii_news @RadioSubasio Ma come mai già dei nuovi brani? L'ultimo giro di inediti era appena uscito - ilfoglio_it : Vincenzo #Nibali non è stato un capopopolo, non mai avuto la spacconeria dell’aizzatore di folle. Ha pedalato con l… -