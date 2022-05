LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 3-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break dell’altoatesino nel quarto gioco del terzo! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo di poco il pallonetto di Fognini in difesa. 3-1 break Sinner! Il break a zero del numero 13 del mondo! Otto punti di fila dall’1-1 0-30. 0-40 CHE SMORZATA DI Sinner! L’ha nascosta alla perfezione! Tre palle break per l’altoatesino! 0-30 Sbaglia Fognini con il dritto dietro al servizio. 0-15 Troppo frettoloso Fognini in uscita dal servizio. 2-1 Sinner. Da 0-30 rimonta il tennista di Sesto Pusteria e rimane in vantaggio nel terzo set. 40-30 Servizio al centro e gran dritto a sventaglio! 30-30 Altra risposta di Fognini che scappa via. 15-30 Esce di un soffio il rovescio di Fognini che ha provato a mettere in difficoltà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo di poco il pallonetto diin difesa. 3-1! Ila zero del numero 13 del mondo! Otto punti di fila dall’1-1 0-30. 0-40 CHE SMORZATA DI! L’ha nascosta alla perfezione! Tre palleper l’altoatesino! 0-30 Sbagliacon il dritto dietro al servizio. 0-15 Troppo frettolosoin uscita dal servizio. 2-1. Da 0-30 rimonta il tennista di Sesto Pusteria e rimane in vantaggio nel terzo set. 40-30 Servizio al centro e gran dritto a sventaglio! 30-30 Altra risposta diche scappa via. 15-30 Esce di un soffio il rovescio diche ha provato a mettere in difficoltà ...

