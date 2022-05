L’Eurovision tra lampi, fiumi, droni e poca sostanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ma ve li ricordate quei bei tempi vintage in cui L’Eurovision Song Contest Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare era semplicemente l’Eurofestival, propaggine frigida di Giochi Senza Frontiere? Vi partecipavano oscuri gruppuscoli moldavi, finnici, scartine italiche e nessuno se ne accorgeva, in una polvere di stelline opache. Chi l’avrebbe mai sospettato che il baraccone sarebbe diventato rutilante, tonitruante, anteprime, eliminatorie, finalissime chiamate dal telegiornale, la Pausini formato Carrà, sempre così schiva, il Cattelan che più floppa e più lo spingono, Mika pizza e fichi. E il meglio, ohibò, del cantautorame nazionale in una Babele di 40 nazioni canterine, Armenia, Estonia, Malta, Italia con Mahmood e Blanco, le enclave con Achille Lauro, furbetto di San Marino, favorito: il gruppo dell’Ucraina, e perché? Perché è ucraino.Comunicazione, cosa non si fa per te. E ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ma ve li ricordate quei bei tempi vintage in cuiSong Contest Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare era semplicemente l’Eurofestival, propaggine frigida di Giochi Senza Frontiere? Vi partecipavano oscuri gruppuscoli moldavi, finnici, scartine italiche e nessuno se ne accorgeva, in una polvere di stelline opache. Chi l’avrebbe mai sospettato che il baraccone sarebbe diventato rutilante, tonitruante, anteprime, eliminatorie, finalissime chiamate dal telegiornale, la Pausini formato Carrà, sempre così schiva, il Cattelan che più floppa e più lo spingono, Mika pizza e fichi. E il meglio, ohibò, del cantautorame nazionale in una Babele di 40 nazioni canterine, Armenia, Estonia, Malta, Italia con Mahmood e Blanco, le enclave con Achille Lauro, furbetto di San Marino, favorito: il gruppo dell’Ucraina, e perché? Perché è ucraino.Comunicazione, cosa non si fa per te. E ...

