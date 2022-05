“LDA”, venerdì fuori il primo album di Luca D’Alessio: al via il firmacopie per incontrare i fan (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo l’uscita del nuovo singolo “BANDANA”, che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dal primo ascolto, venerdì 13 maggio arriva “LDA”, il primo omonimo album dell’artista. “Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, – commenta l’artista partenopeo – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà”. “Bandana”, prodotto da ZEF e disponibile in streaming, sarà contenuto nell’album d’esordio dell’artista, tra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo l’uscita del nuovo singolo “BANDANA”, che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dalascolto,13 maggio arriva “LDA”, ilomonimodell’artista. “Manca sempre meno all’uscita del mio, – commenta l’artista partenopeo – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poterfinalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà”. “Bandana”, prodotto da ZEF e disponibile in streaming, sarà contenuto nell’d’esordio dell’artista, tra ...

Advertising

anteprima24 : ** '#Lda', venerdì fuori il primo album di Luca D'Alessio: al via il firmacopie per incontrare i fan **… - SMSNEWSOFFICIAL : LDA: esce venerdì 13 maggio “LDA”, il primo album dell’artista - vvalereea : sono ufficialmente pronta per l’instore di @LDAilvero venerdì ciao????#lda #bandana - egocentrissima : cmq @LDAilvero volevo dirti che non state molto bene per mettere il firmacopie di venerdì 13, io come minimo esco pelata da lì dentro #lda - egocentrissima : ah quindi se uso #lda mi legge????? ci vediamo venerdì e inauguriamo questo tour pazzesco, ti meriti tutto cazzo, tutto?????????? @LDAilvero -