(Di mercoledì 11 maggio 2022) Con il PATROCINIO diCapitale VI Municipio , A.I.D.E. Nettuno APS associazione indipendenteeuropee, organizza in collaborazione con il Comitato di quartiere Prato Fiorito il“LASI” che si terrà il giorno 152022 alle ore 16.00 presso il Parco dell’acqua e del vino, Via Giardinello, 00132, quartiere Prato Fiorito. Questo, organizzato dall’associazione AIDE Nettuno APS, insieme al Comitato di quartiere di Prato Fiorito, nasce per dire basta ad ogni forma di discriminazione e diposta in essere nei confronti della donna in quanto donna, affinché le...

Advertising

MauroCapozza : RT @AleSarchi: I discorsi femministi sono spossanti. Si sente dire. La Polonia ha vietato l'aborto, la corte suprema degli Stati Uniti sta… - lukesky95199961 : RT @MercurioPsi: 50 morti da inizio anno sulle strade di #Roma.. ..sono 3 omicidi stradali a settimana.. 50 persone che non torneranno pi… - 501_tot : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoStoria #Polonia #UE? #25luglio2020 ??La #Polonia esce dalla #Convenzione_di_Istanbul contro LA VI… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria #Polonia #UE? #25luglio2020 ??La #Polonia esce dalla #Convenzione_di_Istanbul cont… - CorriereCitta : La violenza sulle donne si combatte tutti i giorni: il convegno a Roma il 15 maggio -

la Repubblica

... si è reso protagonista per la terza volta di un atto dicontro una donna, la nuova ... In tutta la vita di Fattorelli, in effetti, c'è un unico filo conduttore, gli abusidonne, tutte più ......quelle subite sul luogo di lavoro da chi non può rispondere a tono o sottrarsi a questa". ...ha cercato di baciarmi in bocca e un altro mi ha attirata a sé in modo che potessi caderesue ... Violenza sulle donne: dalla Convenzione di Istanbul a 'Femminile Singolare', il film per far crescere una vis… Con il PATROCINIO di Roma Capitale VI Municipio , A.I.D.E. Nettuno APS associazione indipendente donne europee, organizza in collaborazione con il Comitato di quartiere Prato Fiorito il convegno “LA V ...L’autopsia diagnostica fatta dalla famiglia non ha comunque rilevato segni di violenza sul corpo di Henry, il che vuol dire che quella notte il 17enne si è senza dubbio tolto la vita da solo ...