Juventus, Allegri non ha dubbi: "E' stata un'annata complicata. L'anno prossimo pronti per lo Scudetto" (Di mercoledì 11 maggio 2022) E' un Max Allegri a 360°, quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, finito spesso sotto accusa per gioco poco brillante e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 11 maggio 2022) E' un Maxa 360°, quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, finito spesso sotto accusa per gioco poco brillante e...

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - GiovaAlbanese : #Kean (2000), #NicolussiCaviglia (2000) e #Miretti (2003): la #Juventus onora la #CoppaItalia con tre giovani che h… - juventusfc : ?? Allegri: «#DV7? Sta facendo bene, è sereno. A volte chiede troppo a sé stesso, ma è una questione caratteriale. N… - StayFreshFred : La mia idea di mercato per la Juventus 22-23: Out: Bernardeschi, De Sciglio, Morata, Kean, Arthur, #Dybala, Alex Sa… - Pall_Gonfiato : Juventus, Allegri non ha dubbi: 'L'anno prossimo pronti per lo Scudetto' -