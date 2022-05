Il rigore concesso ai nerazzurri e la lite Allegri-Farris: tensione durante Juventus-Inter | VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Spettacolo, emozioni e grande intensità: Juventus e Inter sono in campo per la finale di Coppa Italia. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, i nerazzurri sono invece in corsa per la vittoria dello scudetto. Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con un gol bellissimo di Barella. L’ingresso di Morata cambia la partita, i bianconeri ribaltano tutto con un tiro di Alex Sandro (deviato proprio dallo spagnolo) e da Vlahovic. All’80’ i nerazzurri trovano il pareggio: contatto di Bonucci e de Ligt con Lautaro Martinez, l’ex Milan Calhanoglu pareggia i conti. Il rigore è dubbio e ha scatenato le proteste dei bianconeri. Dopo qualche minuto aumenta la tensione, Allegri testa a testa con il vice-allenatore dell’Inter ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Spettacolo, emozioni e grande intensità:sono in campo per la finale di Coppa Italia. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, isono invece in corsa per la vittoria dello scudetto. Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con un gol bellissimo di Barella. L’ingresso di Morata cambia la partita, i bianconeri ribaltano tutto con un tiro di Alex Sandro (deviato proprio dallo spagnolo) e da Vlahovic. All’80’ itrovano il pareggio: contatto di Bonucci e de Ligt con Lautaro Martinez, l’ex Milan Calhanoglu pareggia i conti. Ilè dubbio e ha scatenato le proteste dei bianconeri. Dopo qualche minuto aumenta latesta a testa con il vice-allenatore dell’...

