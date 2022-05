Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista dice addio a Drax: "È finita così all'improvviso" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dave Bautista si congeda dal personaggio di Drax dopo la fine delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3. La fine delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, celebrata pochi giorni fa, segnerà anche l'addio definitivo di Dave Bautista al personaggio di Drax il Distruttore. "Non ho ancora trovato le parole", ha scritto Dave Bautista sui social media dicendo addio a Drax. "È finito così all'improvviso ed ero ero già impegnato nel mio prossimo film prima di poterlo elaborare tutto. Fine di un viaggio che mi ha cambiato la vita". ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022)si congeda dal personaggio didopo la fine delle riprese diVol. 3. La fine delle riprese diVol. 3, celebrata pochi giorni fa, segnerà anche l'definitivo dial personaggio diil Distruttore. "Non ho ancora trovato le parole", ha scrittosui social mediando. "È finitoall'ed ero ero già impegnato nel mio prossimo film prima di poterlo elaborare tutto. Fine di un viaggio che mi ha cambiato la vita". ...

