Eurovision 2022: chi è Monika Liu, la cantante lituana più elegante del contest (Di mercoledì 11 maggio 2022) elegante, con una voce indimenticabile e un portamento che ha conquistato l'Eurovision Song contest 2022: Monika Liu, che rappresenta la Lituania, è tra i finalisti della kermesse. Il suo brano Sentimentai è già un successo, e può vantare anche un record: è il primo brano eurovisivo cantato in lituano dall'edizione svolta nel 1999. La Liu è cresciuta con la musica, del resto è nata proprio in una famiglia di musicisti. Eurovision 2022, chi è Monika Liu: l'infanzia e gli inizi La musica era nel suo destino: nessuna sorpresa per Monika Liu, il cui nome completo è Monika Liubinaité. Nata il 9 febbraio del 1988 a Klaipeda, sin da bambina ha iniziato a rincorrere il suo sogno: a cinque anni, ha frequentato lezioni di ...

