Due operai morti sul lavoro: uno travolto in un cantiere, l'altro folgorato (Di mercoledì 11 maggio 2022) commenta Due operai sono morti sul lavoro in altrettanti tragici incidenti. Il primo, un bulgaro di 35 anni, è rimasto folgorato a Borgo Sabotino (Latina) mentre lavorava alla manutenzione di alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 11 maggio 2022) commenta Duesonosulin altrettanti tragici incidenti. Il primo, un bulgaro di 35 anni, è rimastoa Borgo Sabotino (Latina) mentre lavorava alla manutenzione di alcuni ...

Advertising

Tg3web : Quattro operai tra i 30 e i 35 anni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale sull'autostrada Milano-T… - siracusa2000 : Siracusa. Incidente alla raffineria Isab, feriti due operai. Solo ustioni ma non sono gravi - armir35 : Tornando a casa oggi pomeriggio ho visto due operai che stavano ribattendo con un martello su un tassello per posiz… - mazzettam : RT @romatoday: Due operai morti in poche ore: uno folgorato, l'altro travolto in un cantiere - rotaruchristina : RT @romatoday: Due operai morti in poche ore: uno folgorato, l'altro travolto in un cantiere -