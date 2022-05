Draghi in missione europea prepara il dopoguerra Parla Massolo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una, con lo sguardo già proiettato al. Questa la lente con cui Giampiero, ambasciatore e presidente dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) legge la due giorni del presidente del Consiglio Marioa Washington DC. Perché questa non è una visita qualunque? Perché abbiamo bisogno di coordinamento fra alleati. Un coordinamento sui costi crescenti che l’Occidente deve far pagare a Putin per far fallire la sua scommessa con la guerra in Ucraina. Come si ferma la guerra? La guerra si fermerà quando Putin giudicherà che il rapporto costi benefici gli è sfavorevole: la decisione è nelle mani dell’aggressore. Europa e Stati Uniti hanno superato la prova finora? L’Occidente ha dato prova di compattezza, ma il passare del tempo può incrinarla. C’è ...