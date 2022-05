Depistaggio sulla strage di via D’Amelio | il pm | La Barbera prendeva soldi in nero dal Sisde

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Parla di un “gigantescodi Viain cui morì il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca . E tiene a sottolineare che la Procura di Caltanissetta è “unita sulle conclusioni” nel processo sulche oggi prevede le richieste da parte dell’ufficio dell’accusa. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, che è assente, e Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che invece sono presenti. De Luca ha voluto essere presente personalmente all’ultima udienza per ilsu viadedicata alla requisitoria: “Io oggi sono qui quasi come testimone diretto – dice – perché l’eccellente lavoro fatto dai colleghi, in particolare dal pm Stefano Luciani, non ha bisogno di alcuna ...

... il falso pentito Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso per depistare le indaginistrage ... Parlare di questo gigantesco, inaudito,solo per motivi di carriera del dottore La ...De Luca di un 'gigantescostrage in cui furono massacrati il giudice Paolo Borsellino e al sua scorta, e tiene a sottolineare che la Procura di Caltanissetta è 'unita sulle ...“Sono qui oggi quasi come testimone perche’ l’eccellente lavoro fatto dal collega Luciani non ha bisogno di alcuna integrazione. Sono qui per testimoniare, ed e’ quasi superfluo, che le conclusioni ch ...Caltanissetta, 11 mag. (Adnkronos) - Sul falso pentito di mafia Vincenzo Scarantino e il suo ruolo in Cosa nostra "o i Servizi segreti non hanno saputo fare il proprio mestiere oppure ...