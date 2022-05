Combined Pula 4: successo azzurro nel doppio femminile (Di mercoledì 11 maggio 2022) Moratelli/Rosatello trionfano in coppia all'ultimo atto del 25mila dollari sulla terra sarda del Forte Village, Tabacco si arrende a un passo dalla vittoria Leggi su federtennis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Moratelli/Rosatello trionfano in coppia all'ultimo atto del 25mila dollari sulla terra sarda del Forte Village, Tabacco si arrende a un passo dalla vittoria

Combined Pula 4: Tabacco eliminato a un passo dal trionfo FIT Lokoli concede il bis al Forte Village Per la seconda volta in tre settimane il francese vince l'Itf maschile che si disputa a Pula. Nel femminile, successo per Arantxa Rus ... Itf Pula, semifinale amara per Fausto Tabacco. In finale il francese Lokoli È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ... Per la seconda volta in tre settimane il francese vince l'Itf maschile che si disputa a Pula. Nel femminile, successo per Arantxa Rus ...È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollar ...