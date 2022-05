Cina nel vicolo cieco. O tsunami Covid o paralisi economica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sulla pandemia Covid-19 il peggio deve ancora arrivare, anche per la Cina. Uno studio pubblicato dalla rivista Nature Medicine avverte che un vero “tsunami” può travolgere l’intero sistema sanitario cinese, uccidendo milioni di persone nei prossimi sei mesi, se il governo decidesse di abbandonare la strategia zero Covid. Pechino prosegue nella linea di rigide chiusure nelle zone con più contagi. E secondo questi ricercatori fa bene. La diffusione della variante Omicron potrebbe creare una crisi senza precedenti, molto peggiore a quella affrontata nel 2020. “Lo studio prevede una grande ondata di Covid-19 tra maggio e luglio – si legge su Forbes – con il potenziale di causare fino a 5,1 milioni di ricoveri ospedalieri e 2,7 milioni di ricoveri in terapia intensiva fino a settembre 2022, con un picco di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sulla pandemia-19 il peggio deve ancora arrivare, anche per la. Uno studio pubblicato dalla rivista Nature Medicine avverte che un vero “” può travolgere l’intero sistema sanitario cinese, uccidendo milioni di persone nei prossimi sei mesi, se il governo decidesse di abbandonare la strategia zero. Pechino prosegue nella linea di rigide chiusure nelle zone con più contagi. E secondo questi ricercatori fa bene. La diffusione della variante Omicron potrebbe creare una crisi senza precedenti, molto peggiore a quella affrontata nel 2020. “Lo studio prevede una grande ondata di-19 tra maggio e luglio – si legge su Forbes – con il potenziale di causare fino a 5,1 milioni di ricoveri ospedalieri e 2,7 milioni di ricoveri in terapia intensiva fino a settembre 2022, con un picco di ...

