Brescia-Sassari | playoff Serie A1 2021 2022 | programma | orari e tv della serie

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il, glie come vedere in diretta tv Germani-Banco di Sardegnavalida per i quarti di finale deiA1 di basket. A sfidarsi sono la terza e la sesta forzaregular season. Gli uomini di coach Magro hanno scritto la storia di questa regular season, infilando 14 vittorie consecutive tra dicembre e aprile, passando dall’11esima posizione alla terza, che poi non ha più mollato; da tenere d’occhio ovviamente il duo AmedeoValle-Nazareth Mitrou-Long, che hanno medie da oltre 15 punti a partita. Occhio però alla formazione di coach Bucchi, che con il secondo attacco e la terza media assist del campionato e un finale di ...