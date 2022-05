Bonaccorti: «Ho la prosopagnosia, non riconosco i volti. Una volta, in Fininvest, non riconobbi Confalonieri» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Enrica Bonaccorti. Un passato da conduttrice tv e radio, oggi, a 72 anni, scrive romanzi e fa l’opinionista tv. A 19 anni scriveva testi per Domenico Modugno, come la Lontananza. «Avevo 19 anni, partii da una frase scritta a 14 sul mio diario. Eravamo in tournée a Cuneo e, dopo lo spettacolo, Mimmo m’insegnava a scrivere canzoni. Mi fece sentire una musica e mi ricordai delle frasi appuntate quando ero stata costretta a lasciare il mio primo amore: papà era poliziotto e, dalla Sardegna, era stato trasferito a Roma. Mimmo impazzì, saltava, diceva: sarà un successo, continua, scrivi quello che ti ricordi. Totò ha fatto il militare a Cuneo, io a Cuneo ho fatto La Lontananza». La madre le ha sempre contestato la mancanza di ambizione. «Mia madre ha sempre detto: il problema è che non sei ambiziosa. In effetti non ho mai lottato per le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Enrica. Un passato da conduttrice tv e radio, oggi, a 72 anni, scrive romanzi e fa l’opinionista tv. A 19 anni scriveva testi per Domenico Modugno, come la Lontananza. «Avevo 19 anni, partii da una frase scritta a 14 sul mio diario. Eravamo in tournée a Cuneo e, dopo lo spettacolo, Mimmo m’insegnava a scrivere canzoni. Mi fece sentire una musica e mi ricordai delle frasi appuntate quando ero stata costretta a lasciare il mio primo amore: papà era poliziotto e, dalla Sardegna, era stato trasferito a Roma. Mimmo impazzì, saltava, diceva: sarà un successo, continua, scrivi quello che ti ricordi. Totò ha fatto il militare a Cuneo, io a Cuneo ho fatto La Lontananza». La madre le ha sempre contestato la mancanza di ambizione. «Mia madre ha sempre detto: il problema è che non sei ambiziosa. In effetti non ho mai lottato per le ...

