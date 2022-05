Virtus Entella-Foggia streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Antenna Sud? Dove vedere Serie C (Di martedì 10 maggio 2022) Il match Virtus Entella-Foggia, valido come ritorno del primo turno dei playoff nazionali della Serie C 2021/22, si gioca giovedì 12 maggio alle ore 20.30 nello stadio Comunale di Chiavari. Si riparte dall’1-0 per i pugliesi dell’andata. Le probabili formazioni di Virtus Entella-Foggia Serie C Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Foggia-Virtus Entella: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud o Rai ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 10 maggio 2022) Il match, valido come ritorno del primo turno dei playoff nazionali dellaC 2021/22, si gioca giovedì 12 maggio alle ore 20.30 nello stadio Comunale di Chiavari. Si riparte dall’1-0 per i pugliesi dell’andata. Le probabili formazioni di(4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::LIVE etvo Rai ...

