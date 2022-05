Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A24-TERAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ ORA IL TRAFFICO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA A24 E PRENESTINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA QUI PER LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO VERSO LATINA E VERSO, CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN ...