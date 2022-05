Ultime Notizie – Mariupol, Azov diffonde foto militari feriti in acciaieria (Di martedì 10 maggio 2022) Braccia o gambe amputate, ferite mal cucite in volto, teste bendate, tentativi di saturare ferite con il materiale rimasto a disposizione. E’ quanto si vede nella serie di fotografie diffuse sui social dai militari del Battaglione Azov asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Mostrando le condizioni di scarsa igiene e le ridotte possibilità di cura in cui versano i militari feriti, il battaglione Azov chiede l’intervento delle Nazioni Unite e del Comitato della Croce Rossa internazionale, oltre all’aiuto dell’intera comunità internazionale, per ottenere la loro evacuazione. ”Stiamo subendo perdite pesanti” ha detto a Sky News il responsabile dell’intelligence del Battaglione Azov, il tenente Illya ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Braccia o gambe amputate, ferite mal cucite in volto, teste bendate, tentativi di saturare ferite con il materiale rimasto a disposizione. E’ quanto si vede nella serie digrafie diffuse sui social daidel Battaglioneasserragliati nell’stal di. Mostrando le condizioni di scarsa igiene e le ridotte possibilità di cura in cui versano i, il battaglionechiede l’intervento delle Nazioni Unite e del Comitato della Croce Rossa internazionale, oltre all’aiuto dell’intera comunità internazionale, per ottenere la loro evacuazione. ”Stiamo subendo perdite pesanti” ha detto a Sky News il responsabile dell’intelligence del Battaglione, il tenente Illya ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 56.015 i nuovi casi e 158 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 15%, giù i ricoveri… - sole24ore : ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: - cosita____ : Leggo ora le ultime notizie. Draghi da Biden: 'Putin pensava di dividerci, ma noi siamo più uniti di prima!!!'. Io… - CorriereCitta : Attraversa la Pontina a piedi, automobilisti furiosi -